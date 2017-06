Ragged showjumping round nets rider provisional three-month ban

A rough round by a showjumper at a 1* event in Newstadt has generated an online storm, with the Austrian equestrian federation imposing a provisional three-month ban on the rider.

A video of the round in a 1.40m class by Austrian rider Bernhard Maier on Paddys Darco at the Wiener Neustadt show at the weekend has been viewed on Facebook more than a million times.

The Austrian Equestrian Federation says it will undertake a formal procedure to investigate the round in the wake of the provisional suspension.

The original Facebook post of the video has attracted more than 4000 comments.

Paddy’s Darco is a 10-year-old Irish bred gelding, by Darco out of the Cruising mare Bel Cruise. He was originally produced by Mark Duffy, and early in his career was ridden by Stephen Moore.

FEI records show he has been owned by Christian Grafl and Josef Pilcher since May. Maier has been riding the horse since April.

In a statement about the incident (below) Maier said Paddys Darco was “the best horse in Ireland” as a five-year-old, and was “very expensive” when he was sold to the US to “very rich people”. He then detailed Paddy’s Darco’s move through several owners and riders.

Maier also said he had previously sustained a head injury causing headaches, and has had cardiac issues for the past several years, both of which contributed to his ride at the weekend.

He alleges there is a current campaign against him and his daughter, Johanna Sixt, because of their success in horse sport, despite humble beginnings.

Betreff: Stellungnahme zu dem Vorfall Springturnier Wiener Neustadt

Nach den schlimmen Anschuldigungen über Facebook / Shitstorm bzw. den veröffentlichten Äußerungen des OEPS und EQWO.net möchte ich mich hiermit wie folgt öffentlich äußern:

Ich, Bernhard Maier hatte in diesen Frühjahr das große Glück das zwei Freunde bzw. meine Sponsoren für meine Tochter Johanna Sixt das Pferd Paddys Darco kauften.

Paddys Darco ist meiner Meinung nach ein Pferd mit sehr viel Potenzial und Können, wie es ganz selten auf der Welt zu findet ist. Paddys Darco war 5 jährig das beste Pferd in Irland und wurde dann sehr teuer an sehr reiche Leute in die USA verkauft, wie es leider sehr oft in unseren schönen Sport vorkommt.

Da man, wenn man auch noch so viel Geld besitzt, nicht unbedingt gleich so ein anspruchsvolles Pferd Reiten kann, verlor Paddy immer mehr an seinen Können und die Besitzer die Lust Ihn noch zu reiten und gaben Paddy bei einen Geschäft in Zahlung.

Die 2 neuen Besitzer verkauften dann die Hälfte von Paddy nach Katar, wo er auch einige gute Erfolge bis 5 Stern Turniere erreichte.

Das Besitzerduo kaufte nach einiger Zeit Paddy zu 100% zurück und verkauften ihn weiter nach Italien.

Meine Sponsoren sahen nun im Frühjahr 2017 das Pferd in Arezzo beim Turnier und kauften es. Natürlich war uns bewusst, dass meine Tochter Johanna Sixt das Pferd nicht sofort reiten kann,

da es sich auch um ein schwieriges Pferd handelt, mit welchen natürlich zuvor auch noch sehr viel trainiert werden muss. Daher übernahm ich die Aufgabe das Pferd wieder auf die Richtige Bahn für zukünftige internationale Turniereinsätze zu bringen. Auch bin ich der Meinnung , dass ich trotz dieses einen ganz sicherlich misslungenen Parcours in Wiener Neustadt auf den richtigen Weg bin.

In Arezzo z.B. beendete ich jeden Parcours inklusive Derby und war im letzten Bewerb 135cm bei einer 2 Phasen Prüfung in der 1. Phase mit 1 Zeitfehler sehr zufrieden. In Linz beim Casino Turnier belegte ich einen 6. Platz im S Springen und hatte dann leider Pech (Steigbügelriemen gerissen, Eisen heruntergerissen beim letzten Sprung am Abreiteplatz usw.)

Leider lief es 4 Tage später beim CSI 1* in Wiener Neustadt nicht so gut.

Ich weiß auch , dass ich kein sehr starker Reiter bin, jedoch habe ich schon schwerere Parcours als diesen in meiner Vergangenheit geritten.

Beim 1. Sprung im Parcours sah ich schon 6 Galoppsprünge vorher, dass ich eine super Distanz hatte und brauchte nur mehr still sitzen bleiben. Leider zögerte Paddy am Absprung (vielleicht auch deshalb, weil der Sprung vom Ausgang weg ging) und ich musste stark drücken um ihn noch zu überreden abzuspringen. Der 2. Sprung war gleich eine Trippelbarre und vor der hatte ich etwas Respekt , daher nahm ich mir vor mit extremen Druck hinzureiten. Paddy sprang auch weg, aber bekam leider hinten einen Fehler. Ich wusste sofort, dass ich nun alle Register ziehen musste um den Parcours überhaupt noch zu beenden. Es gelang mir meiner Meinung nach auch sehr gut bis zum 9. Sprung als dem Wassergraben kam.

Paddy hatte bis dato noch nie ein Problem mit einen Wassersprung.

Bei mir war leider bis dorthin auch schon die ganze Kraft weg (Ich leide seit ca. 6 Jahren an eine Herzinsuffizienz, deshalb startete ich auch in den letzten Jahren nur ganz wenige Turniere) und daher vermeterte ich mich beim Anreiten. Beim 2. Versuch sprang Paddy ohne Probleme übers Wasser, meisterte auch den nächsten Steilsprung. Leider fand ich zur 3 fachen Kombination aufgrund meines körperlichen Mankos keine Distanz mehr und Paddy verweigerte das zweite Mal.

Ich klopfte Paddy ab und ging hinaus, verließ den Parcours und verzichtete auch am Abreiteplatz auf einen Gehorsamsprung, weil ich das Ausscheiden meiner körperlichen Schwäche und nicht dem Pferd zuschrieb.

Im Nachhinein gesehen wäre es von mir vernünftiger gewesen an diesen Tag nicht zu starten, da ich den ganzen Tag auch über starke Kopfschmerzen hatte. Denn packte mich der sportliche Ehrgeiz und versuchte nur eine gute sportliche Leistung mit dem Pferd Paddys Darco zu erzielen.

Die starken Kopfschmerzen habe ich seit dem heurigen Reitturnier in Lassee, wo ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom diensthabenden Hufschied mit einer Keule von hinten niedergeschlagen wurde und ich abschließend mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus landete und sogar stationär aufgenommen werden musste.

Nicht in Ordnung fand ich, dass, bevor beim ersten Ungehorsam des Pferdes sofort ein ahnungsloser Amateurreiter in den Parcours schrie: „ Ausreiten , Sauerei, usw.!“

Ich weiß auch, dass gerade im Reitsport leider die Neidgesellschafft überwiegt, aber solche Auswüchse gehören normalerweise auch sofort geahndet. Außerdem finde ich es auch nicht in Ordnung, wenn in einer Internetplattform ein „Tunierkiebitz“ ( Wer oder Was steckt wirklich dahinter ?) Leute Drohungen , sogar Beurteilungen über Sachen Anonym schreiben, bei denen sie nicht anwesend waren und den Reiter teils ungerechtfertigt in den Dreck ziehen wollen.

Ich weiß, dass gegen mich seit dem heurigen Frühjahr 2017 eine Beschmutzungskampagne im Gange ist (seit ich wieder mehr bei Turnieren starte). Ich weiß auch, was dahinter steckt und aus welchen Grund :

Der scheinbare Neid gegen mich und meine Tochter Johanna Sixt , die sehr erfolgreich reitet ist nicht zu überhören, da wir erstens aus einfachen Verhältnissen kommen und wir es trotzdem mit eigenen Fleiß und Anstrengung schaffen sehr gute Leistungen für den österreichischen Springsport zu erbringen.

Ich bin in sehr ärmlichen Verhältnissen als sechster von acht Geschwister geboren und in sehr bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen und habe es trotz allen Holz, dass mir vor den Füssen geworfen wurden, zu dem gebracht, das ich jetzt bin.

Sogar ohne Geld schaffte ich es meiner Tochter immer die richtigen Pferde/ Ponys zu beschaffen .

Ich hatte immer das große Glück, im richtigen Moment zu den richtigen Pferden zu kommen und konnte aufgrund meiner Fähigkeiten als Pferdetrainer immer richtige Wege beschreiten, welche auch zu Erfolgen führten.

Außerdem bin ich seit 1985 staatlich geprüfter Reittrainer und habe Reiter wie Christian Juza, Christof Obernauer, Doris Voggenberger und Peter Petschinigg (um nur einige zu nennen) ausgebildet, bzw. sind diese wie viele andere durch meine Schule gegangen.

Ich stehe zu all dem, was ich hierzu schreibe und lege gegebenenfalls auch einen Eid ab, dass ich hier Wahrheit sage!

Es ist und war mir immer wichtig, dass der Springsport für alle fair abläuft und gute sportliche Ergebnisse für den österreichischen Reitsport erzielt werden.

Abschließend unterfertige ich höchstpersönlich diesen Artikel mit meinen Namen Bernhard Meier.

Neuhaus, 13.Juni 2017 Bernhard Maier

(Translated by Google – edited for greater sense)

Subject: Statement on the incident Wiener Neustadt Tournament

After the bad accusations about Facebook / Shitstorm or the published statements of the OEPS and EQWO.net I would like to publicly publicize as follows:

I, Bernhard Maier had this spring the great luck that two friends or my sponsors for my daughter Johanna Sixt bought the horse Paddys Darco.

Paddys Darco is, in my opinion, a horse with a lot of potential and skill, as it is rarely found in the world. Paddys Darco at 5 was the best horse in Ireland and was then very expensive to very rich people sold to the US, as unfortunately it often happens in our beautiful sport.

Since you can still have so much money, you can not ride a horse like this at the same time, Paddy lost more and more of his skills and the owners the desire to ride him and gave Paddy a deal in payment.

The two new owners then sold half of Paddy to Qatar, where he also achieved some good successes to 5 star tournaments.

The owner duo bought Paddy 100% after a while and sold him to Italy.

My sponsors saw the horse in Arezzo at the tournament in spring 2017 and bought it. Of course we were aware that my daughter Johanna Sixt can not ride the horse right away, since it is also a difficult horse, with which, of course, a lot of training has to be done. Therefore, I took over the task of bringing the horse back to the right track for future international tournament bets. I am also of the opinion that I am despite this one certainly unsuccessful course in Wiener Neustadt on the right way.

In Arezzo e.g. I finished every course including Derby and was in the last competition 135cm in a 2-phase test in the 1st phase with 1 time error very satisfied. In Linz I took a 6th place in the jumping and unfortunately had bad luck (stirrup straps torn, iron torn down at the last jump at the break-off place, etc.)

Unfortunately the bad luck continued 4 days later at the CSI 1 * in Wiener Neustadt.

I also know that I am not a very strong rider, but I have already ridden heavier course than this in my past.

At the first jump in the course I already saw six gallop jumps before that I had a super distance and needed only to remain still. Unfortunately, Paddy hesitated at the jump (perhaps because the jump from the exit) and I had to push strongly to jump him over yet. The second jump was like a triple bar, and before that I had some respect, so I resolved to ride with extreme pressure. Paddy also jumped away, but unfortunately got a mistake behind. I knew immediately that I had to pull all the stops to finish the course at all. In my opinion I succeeded very well to the 9th jump as the water ditch came.

Paddy had never had a problem with a water jump.

For me, unfortunately, all the strength was gone (I’ve been suffering from cardiac insufficiency for about 6 years). At the second attempt, Paddy jumped over the water without problems, also mastered the next. Unfortunately, I found no longer a 3-way combination because of my physical deficit, and Paddy refused the second time.

I knocked Paddy off, went out, left the parcours, and I attributed the departure of my physical weakness and not to the horse.

I had headaches over the whole day. The strong headaches I have since this year’s riding tournament in Lassee, where I was knocked down in the night from Saturday to Sunday by the clad Hufschied with a club from behind and I ended up with a head injury in the hospital and even had to be hospitalized.

I was not in order to find out that before the first disobedience of the horse an unsuspecting amateur rider immediately shouted into the parcours: “Ride, mess, etc.!”

I also know that in the Reitsport unfortunately the envy society prevails, but such excesses usually also immediately imprisoned. In addition, I find it also not in order, if in an Internet platform a “Tunierkiebitz” (Who or what really behind it?) People write threats, even assessments on things anonymous, where they were not present.

I know that since this spring of 2017 a campaign has been going against me since I started again in tournaments. I also know what is behind it and for what reason:

The apparent envy against me and my daughter Johanna Sixt, who is a very successful rider, because we come first from simple circumstances and we nevertheless create with our own work and effort good performances in Austrian showjumping.

I was born as the sixth of eight siblings, and grew up in peasant circumstances, and even without money, I managed to get the right horses / ponies for my daughter.

I always had the good fortune to come to the right horses at the right moment and because of my abilities as a horse trainer always could follow the right paths, which also led to success.

Since 1985, I have been a state-certified riding coach and have trained riders like Christian Juza, Christof Obernauer, Doris Voggenberger and Peter Petschinigg (to name a few), or have passed through my school like many others.

I stand by all that I am writing about, and, if necessary, make an oath that I am telling the truth here!

It is and always has been important to me that the Springsport is fair for everyone and that good sporting results are achieved for the Austrian horse sport.